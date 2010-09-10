Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1357
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?

Сообщение klonik » Сегодня, 00:48

Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1359
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Интернет-маркетинг в школе Нетология хорошо преподают?

Сообщение zevc » Сегодня, 00:51

Одни из лучших на рынке образовательных услуг. Сами почитайте https://buzulukmedia.ru/shkola-netologi ... -i-kursov/ Думаем туда дочку записать, пусть получит полезные знания, которые ей могут на работе пригодится. Тем более сейчас эта сфера быстро развивается и хорошие зп предлагает.
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