Цинк Ц0 в чушках

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 68
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Цинк Ц0 в чушках

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 07:39

Кто знает почём сейчас можно купить цинк Ц0 в чушках купить в Украине? Слышала что за последнее время цветные металлы от производителя довольно таки сильно подорожали. Правда это или нет? По 130.00 гривен всё еще можно его найти или уже такого прайса не отыскать?
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