Цинк Ц0 в чушках
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 68
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Цинк Ц0 в чушках
Кто знает почём сейчас можно купить цинк Ц0 в чушках купить в Украине? Слышала что за последнее время цветные металлы от производителя довольно таки сильно подорожали. Правда это или нет? По 130.00 гривен всё еще можно его найти или уже такого прайса не отыскать?
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