Что делают коммуникационные агентства?
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Что делают коммуникационные агентства?
Что делают коммуникационные агентства?
Re: Что делают коммуникационные агентства?
Хотите устроиться к ним на работу?) А по сути вопроса, вот - https://i-howto.ru/chto-delayut-kommuni ... -agentstva статья. В ней рассматривается подробно их деятельность. Можете почитать на досуге.
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