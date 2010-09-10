Что делают коммуникационные агентства?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1361
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Что делают коммуникационные агентства?

Сообщение zevc » 59 минут назад

Что делают коммуникационные агентства?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1358
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Что делают коммуникационные агентства?

Сообщение klonik » 58 минут назад

Хотите устроиться к ним на работу?) А по сути вопроса, вот - https://i-howto.ru/chto-delayut-kommuni ... -agentstva статья. В ней рассматривается подробно их деятельность. Можете почитать на досуге.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей