Как не попасть к мошенникам при покупке авто?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1362
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Как не попасть к мошенникам при покупке авто?

Сообщение zevc » Сегодня, 13:12

Как не попасть к мошенникам при покупке авто?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1360
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Как не попасть к мошенникам при покупке авто?

Сообщение klonik » Сегодня, 13:14

Сейчас пытаются надурить буквально везде - ужасное время...( А вот с авто нужно многое учитывать, читайте материал по теме https://avtovesti.com/kak-ne-popast-k-m ... upke-avto/ Он хорошо раскрывает нюансы безопасной сделки. Многим пригодиться.
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