Как не попасть к мошенникам при покупке авто?
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Как не попасть к мошенникам при покупке авто?
Как не попасть к мошенникам при покупке авто?
Re: Как не попасть к мошенникам при покупке авто?
Сейчас пытаются надурить буквально везде - ужасное время...( А вот с авто нужно многое учитывать, читайте материал по теме https://avtovesti.com/kak-ne-popast-k-m ... upke-avto/ Он хорошо раскрывает нюансы безопасной сделки. Многим пригодиться.
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