Парфюмерия

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1360
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Парфюмерия

Сообщение klonik » Сегодня, 14:15

Всем привет, есть у нас форум по распиву парфюма, но собираются некоторые ароматы очень долго. А хочется сейчас. Маркетплейсы мне не подошли, не то совсем присылают, их парфюм очень отдаленно напоминает оригинал. Где-то можно еще закупаться не полными флаконами?
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