Сообщение klonik » Сегодня, 14:15

Всем привет, есть у нас форум по распиву парфюма, но собираются некоторые ароматы очень долго. А хочется сейчас. Маркетплейсы мне не подошли, не то совсем присылают, их парфюм очень отдаленно напоминает оригинал. Где-то можно еще закупаться не полными флаконами?