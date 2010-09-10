Парфюмерия

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1362
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Парфюмерия

Сообщение klonik » Сегодня, 14:15

Всем привет, есть у нас форум по распиву парфюма, но собираются некоторые ароматы очень долго. А хочется сейчас. Маркетплейсы мне не подошли, не то совсем присылают, их парфюм очень отдаленно напоминает оригинал. Где-то можно еще закупаться не полными флаконами?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Парфюмерия

Сообщение zevc » Сегодня, 18:08

Привет, распивы сейчас прям на пике популярности! Мы тоже на форуме сидим с девочками плотненько, можно на пробу взять абсолютно любой аромат. Но там согласна, пока флакон не соберется - выкупа не будет. Но я нашла сайт, где продают отливанты гарантированно оригинального парфюма. Там объем идет на выбор 2, 5 или 10. Этого вполне достаточно для пробы)
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