Казино

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1362
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Казино

Сообщение klonik » Сегодня, 16:18

Допустим, я начинаю играть в казино и получаю не просто крупный выигрыш, а очень крупный, больше миллиона. Объясните, что с ним надо дальше делать – идти в налоговую, просто выводить на карту и никому ничего не говорить? Как правильно, чтобы с законом проблем не было?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Казино

Сообщение zevc » Сегодня, 18:03

Такую сумму просто так не спрячешь, я когда тут https://bcgamecrypto.com/ двести тысяч выиграла, то пришлось все данные предоставлять для зачисления выигрыша. И налоговая об этом сама узнала, лицензионные казино обязаны отчитываться за такие вещи. Вполне возможно, что в левых казино переведут выигрыш втихую, но я очень сомневаюсь, что в левых казино вообще можно что-то выиграть.
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя