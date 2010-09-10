Сообщение klonik » Сегодня, 16:18

Допустим, я начинаю играть в казино и получаю не просто крупный выигрыш, а очень крупный, больше миллиона. Объясните, что с ним надо дальше делать – идти в налоговую, просто выводить на карту и никому ничего не говорить? Как правильно, чтобы с законом проблем не было?