Казино
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Казино
Допустим, я начинаю играть в казино и получаю не просто крупный выигрыш, а очень крупный, больше миллиона. Объясните, что с ним надо дальше делать – идти в налоговую, просто выводить на карту и никому ничего не говорить? Как правильно, чтобы с законом проблем не было?
Re: Казино
Такую сумму просто так не спрячешь, я когда тут https://bcgamecrypto.com/ двести тысяч выиграла, то пришлось все данные предоставлять для зачисления выигрыша. И налоговая об этом сама узнала, лицензионные казино обязаны отчитываться за такие вещи. Вполне возможно, что в левых казино переведут выигрыш втихую, но я очень сомневаюсь, что в левых казино вообще можно что-то выиграть.
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя