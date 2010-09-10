Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1362
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 17:01

У нас через три недели намечается девичник, в общей сложности будет девять девушек. Очень хочется придумать какой-то оригинальный подарок по такому случаю, чтобы день всем запомнился. Интересно выглядит мыло, но как-то банально.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1365
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » 11 минут назад

Зайдите в интернет-магазин «Колибри», у них есть швейная фурнитура, которая отлично подойдет на подарок. Например, можно броши в интернет-магазине взять. Одинаковые или разные, тут как хотите – заказывать все равно оптом надо, чтобы была нормальная цена и доставка по России. Как по мне, брошь это и оригинально, и практично. Тем более, что при желании можно что-то тематическое найти.
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