Подскажите
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Подскажите
У нас через три недели намечается девичник, в общей сложности будет девять девушек. Очень хочется придумать какой-то оригинальный подарок по такому случаю, чтобы день всем запомнился. Интересно выглядит мыло, но как-то банально.
Re: Подскажите
Зайдите в интернет-магазин «Колибри», у них есть швейная фурнитура, которая отлично подойдет на подарок. Например, можно броши в интернет-магазине взять. Одинаковые или разные, тут как хотите – заказывать все равно оптом надо, чтобы была нормальная цена и доставка по России. Как по мне, брошь это и оригинально, и практично. Тем более, что при желании можно что-то тематическое найти.
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