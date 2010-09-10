Сообщение klonik » Сегодня, 17:01

У нас через три недели намечается девичник, в общей сложности будет девять девушек. Очень хочется придумать какой-то оригинальный подарок по такому случаю, чтобы день всем запомнился. Интересно выглядит мыло, но как-то банально.