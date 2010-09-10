Сколько весят?

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Шапошникова
Гость RZN.info
Сообщения: 69
Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06

Сколько весят?

Сообщение Шапошникова » Сегодня, 08:24

Кто мне скажет сколько в среднем весят бронеплиты для плитоноски? Никак не пойму. Смотрела в Global Ballistics характеристики всех предлагаемых к покупке моделей и так и не разобралась. Если не ошибаюсь вес зависит от материала из которого они изготовлены и их размера?
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