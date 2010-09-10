Сколько весят?
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- Шапошникова
- Гость RZN.info
- Сообщения: 69
- Зарегистрирован: 03 окт 2016, 22:06
Сколько весят?
Кто мне скажет сколько в среднем весят бронеплиты для плитоноски? Никак не пойму. Смотрела в Global Ballistics характеристики всех предлагаемых к покупке моделей и так и не разобралась. Если не ошибаюсь вес зависит от материала из которого они изготовлены и их размера?
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