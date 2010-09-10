Пластиковые двери в Питере, какие купить?

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 94
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Пластиковые двери в Питере, какие купить?

Сообщение Hiper » Сегодня, 11:16

Нужен совет по поводу межкомнатных дверей. Заказывал ли кто-то себе, двери, если да, то какие варианты? Просто интересуют именно бюджетные варианты по дверям, кроме того больше интересует личный опыт с питерскими компаниями, потому что те же двери из экошпона две компании могут делать по-разному.
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