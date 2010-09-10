Сообщение Hiper » Сегодня, 11:16

Нужен совет по поводу межкомнатных дверей. Заказывал ли кто-то себе, двери, если да, то какие варианты? Просто интересуют именно бюджетные варианты по дверям, кроме того больше интересует личный опыт с питерскими компаниями, потому что те же двери из экошпона две компании могут делать по-разному.