Пластиковые двери в Питере, какие купить?

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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Пластиковые двери в Питере, какие купить?

Сообщение Hiper » Сегодня, 11:16

Нужен совет по поводу межкомнатных дверей. Заказывал ли кто-то себе, двери, если да, то какие варианты? Просто интересуют именно бюджетные варианты по дверям, кроме того больше интересует личный опыт с питерскими компаниями, потому что те же двери из экошпона две компании могут делать по-разному.
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Пластиковые двери в Питере, какие купить?

Сообщение Oliver » Сегодня, 13:19

В Ленинградских окнах и потолках по межкомнатным дверям хороший выбор. То есть там есть и разные варианты https://okna-leningrad.ru/dveri/ Кроме того можно посмотреть и дизайны и покрытия. Т.к. все это там есть в достаточно разном дизайне, кстати, любая дверь из каталога межкомнатных дверей у них может быть как в распашном, так и в раздвижном исполнении
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Hiper
Гость RZN.info
Сообщения: 95
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 09:40

Re: Пластиковые двери в Питере, какие купить?

Сообщение Hiper » 46 минут назад

Вот, кстати да, что касается раздвижных дверей, насколько они герметичны? Просто у нас в каридоре место ограничено, поэтому в ванную комнату и санузел хотелось бы поставить именно раздвижные двери. Насколько, кстанти отличается стоимость дверей в распашном и в раздвижном исполнении?
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Oliver
Гость RZN.info
Сообщения: 92
Зарегистрирован: 03 июл 2019, 08:54

Re: Пластиковые двери в Питере, какие купить?

Сообщение Oliver » 11 минут назад

Слушайте, это хорошие двери, но механизм открывания есть механизм открывания. если волнуетесь по поводу запаха, если порог плоский будет щель. А так, нам Ленинградские окна и потолки в некоторых комнатах именно раздвижного исполнения двери установили.
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