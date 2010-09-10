Пластиковые двери в Питере, какие купить?
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Пластиковые двери в Питере, какие купить?
Нужен совет по поводу межкомнатных дверей. Заказывал ли кто-то себе, двери, если да, то какие варианты? Просто интересуют именно бюджетные варианты по дверям, кроме того больше интересует личный опыт с питерскими компаниями, потому что те же двери из экошпона две компании могут делать по-разному.
Re: Пластиковые двери в Питере, какие купить?
В Ленинградских окнах и потолках по межкомнатным дверям хороший выбор. То есть там есть и разные варианты https://okna-leningrad.ru/dveri/ Кроме того можно посмотреть и дизайны и покрытия. Т.к. все это там есть в достаточно разном дизайне, кстати, любая дверь из каталога межкомнатных дверей у них может быть как в распашном, так и в раздвижном исполнении
Re: Пластиковые двери в Питере, какие купить?
Вот, кстати да, что касается раздвижных дверей, насколько они герметичны? Просто у нас в каридоре место ограничено, поэтому в ванную комнату и санузел хотелось бы поставить именно раздвижные двери. Насколько, кстанти отличается стоимость дверей в распашном и в раздвижном исполнении?
Re: Пластиковые двери в Питере, какие купить?
Слушайте, это хорошие двери, но механизм открывания есть механизм открывания. если волнуетесь по поводу запаха, если порог плоский будет щель. А так, нам Ленинградские окна и потолки в некоторых комнатах именно раздвижного исполнения двери установили.
Re: Пластиковые двери в Питере, какие купить?
Ну, с другой стороны, в этом случае можно и вытяжку поставить, соответственно, если есть желание, то можно установить раздвижную дверь. Просто если у нас там распашную дверь поставить, то открываясь она фактически будет перегораживать коридор, а для раздвижных дверей место там как раз есть.
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