Сообщение Hiper » Сегодня, 16:24

Ну, с другой стороны, в этом случае можно и вытяжку поставить, соответственно, если есть желание, то можно установить раздвижную дверь. Просто если у нас там распашную дверь поставить, то открываясь она фактически будет перегораживать коридор, а для раздвижных дверей место там как раз есть.