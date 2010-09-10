Услуги радиосвязи TETRA, вопрос
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1 сообщение • Страница 1 из 1
Услуги радиосвязи TETRA, вопрос
Привет.
Кто-нибудь заказывал услуги радиосвязи TETRA? Можете порекомендовать надежного оператора сетей подвижной радиосвязи, который работает с данным стандартом? По компании https://tisscom.ru/services/uslugi-radiosvyazi-tetra отзывы есть?
В середине апреля будем проводить крупное мероприятие, пока еще время для выбора подрядчика имеется.
Кто-нибудь заказывал услуги радиосвязи TETRA? Можете порекомендовать надежного оператора сетей подвижной радиосвязи, который работает с данным стандартом? По компании https://tisscom.ru/services/uslugi-radiosvyazi-tetra отзывы есть?
В середине апреля будем проводить крупное мероприятие, пока еще время для выбора подрядчика имеется.
1 сообщение • Страница 1 из 1
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