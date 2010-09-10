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Buneyaz Гость RZN.info Сообщения: 144 Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17 Услуги радиосвязи TETRA, вопрос Цитата Сообщение Buneyaz » Сегодня, 14:38

Кто-нибудь заказывал услуги радиосвязи TETRA? Можете порекомендовать надежного оператора сетей подвижной радиосвязи, который работает с данным стандартом? По компании

В середине апреля будем проводить крупное мероприятие, пока еще время для выбора подрядчика имеется. Привет.Кто-нибудь заказывал услуги радиосвязи TETRA? Можете порекомендовать надежного оператора сетей подвижной радиосвязи, который работает с данным стандартом? По компании https://tisscom.ru/services/uslugi-radiosvyazi-tetra отзывы есть?В середине апреля будем проводить крупное мероприятие, пока еще время для выбора подрядчика имеется. Вернуться к началу

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