Зачем нужно регулярно чистить вентиляцию?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Зачем нужно регулярно чистить вентиляцию?

Сообщение zevc » Сегодня, 16:00

Зачем нужно регулярно чистить вентиляцию?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1363
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Зачем нужно регулярно чистить вентиляцию?

Сообщение klonik » Сегодня, 16:02

Чистота вентиляции равно здоровые легкие. А то так легко домоседу угробить свое здоровье. Да и на рабочем месте в офисе за подобным следить нужно. Вот https://old-lekar.com/chistka-i-dezinfe ... meshhenii/ вам материал по теме.
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