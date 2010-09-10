Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?
Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
2 сообщения • Страница 1 из 1
Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?
Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?
Re: Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?
Сама вот думаю, куда податься хочу в будущем. Не хочу за копейки работать всю жизнь... Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://crimea-news.com/other/2024/01/09/1275552.html материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет) Люблю давать полезные советы)
2 сообщения • Страница 1 из 1
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 39 гостей