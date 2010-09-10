Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1364
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?

Сообщение klonik » 49 минут назад

Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1367
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Курсы программирования подбираю, какое направление выбрать?

Сообщение zevc » 43 минуты назад

Сама вот думаю, куда податься хочу в будущем. Не хочу за копейки работать всю жизнь... Довелось сталкиваться с таким вопросом на днях, так повезло выйти вот на этот https://crimea-news.com/other/2024/01/09/1275552.html материал. Редко встретишь на столько полный на информацию источник, думаю вам он пригодится не меньше, чем мне. Рекомендую ознакомится, потом не поленитесь отписать помогло или нет) Люблю давать полезные советы)
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