Подскажите

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1368
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 11:56

Где можно купить датчик Freestyle Libre? Боюсь нарваться на подделку и недобросовестного продавца. Все-таки стоимость датчика не дешевая, хотелось бы чтобы датчики был эффективный.
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Подскажите

Сообщение klonik » 22 минуты назад

Freestyle Libre купить можно на маркетплейсах. Я так покупаю, так как практически всегда он есть в наличии. Можно конечно заказать через посредника из Германии, но это долго ждать нужно. К тому же компоненты к нему тоже будут нужны европейские, другие не подойдут. Поэтому лучше берите в России и проблем у вас не будет.
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