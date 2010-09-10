Подскажите
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Подскажите
Где можно купить датчик Freestyle Libre? Боюсь нарваться на подделку и недобросовестного продавца. Все-таки стоимость датчика не дешевая, хотелось бы чтобы датчики был эффективный.
Re: Подскажите
Freestyle Libre купить можно на маркетплейсах. Я так покупаю, так как практически всегда он есть в наличии. Можно конечно заказать через посредника из Германии, но это долго ждать нужно. К тому же компоненты к нему тоже будут нужны европейские, другие не подойдут. Поэтому лучше берите в России и проблем у вас не будет.
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