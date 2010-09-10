Сообщение klonik » Сегодня, 12:51

Доброго времени суток, подскажите, где я в частном порядке могу купить лист нержавеющей стали толщиной 6 мм? Еще такой нюанс - лист обязательно должен быть матовым. Так заказчик захотел. Другие варианты не рассматриваем.