Подскажите

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1366
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Подскажите

Сообщение klonik » Сегодня, 12:51

Доброго времени суток, подскажите, где я в частном порядке могу купить лист нержавеющей стали толщиной 6 мм? Еще такой нюанс - лист обязательно должен быть матовым. Так заказчик захотел. Другие варианты не рассматриваем.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Подскажите

Сообщение zevc » Сегодня, 15:22

Приветствую, по такой продукции это вам в СтальСервисКазахстан, здесь ссылка на их сайт. По матовой нержавейке, если не ошибаюсь, посмотрите в разделе спецпредложений. Размер листа у них идет стандартный, отличается только толщиной, вашу толщину в 6мм точно видела. Ну и как собственно желает ваш заказчик - листы идут матовые)
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