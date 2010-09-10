Подскажите
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Подскажите
Доброго времени суток, подскажите, где я в частном порядке могу купить лист нержавеющей стали толщиной 6 мм? Еще такой нюанс - лист обязательно должен быть матовым. Так заказчик захотел. Другие варианты не рассматриваем.
Re: Подскажите
Приветствую, по такой продукции это вам в СтальСервисКазахстан, здесь ссылка на их сайт. По матовой нержавейке, если не ошибаюсь, посмотрите в разделе спецпредложений. Размер листа у них идет стандартный, отличается только толщиной, вашу толщину в 6мм точно видела. Ну и как собственно желает ваш заказчик - листы идут матовые)
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