Турецкий сериал первый
Обсуждение развлекательных мероприятий города.
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Турецкий сериал первый
Хочу посмотреть турецкий сериал, до сих пор такие еще никогда в жизни не смотрел. После поездки в Анталью нахожусь под впечатлением от культуры страны, есть желание проникнуться глубже. Смотрю разные рейтинги наподобие https://turkplaytv.com/papularnue, какой сериал выбрать до 50-ти серий? Жанр: комедия, триллер, мелодрама, такого типа.
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