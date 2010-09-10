Турецкий сериал первый

Обсуждение развлекательных мероприятий города.

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Buneyaz
Гость RZN.info
Сообщения: 145
Зарегистрирован: 02 окт 2016, 17:17

Турецкий сериал первый

Сообщение Buneyaz » Сегодня, 16:35

Хочу посмотреть турецкий сериал, до сих пор такие еще никогда в жизни не смотрел. После поездки в Анталью нахожусь под впечатлением от культуры страны, есть желание проникнуться глубже. Смотрю разные рейтинги наподобие https://turkplaytv.com/papularnue, какой сериал выбрать до 50-ти серий? Жанр: комедия, триллер, мелодрама, такого типа.
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