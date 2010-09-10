Подскажите
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Подскажите
Извините за просьбу, но нужна помощь от тех, кто работает в сфере строительства. Встала передо мной необходимость написать небольшую инструкцию-доклад на тему СРО. Что такое, как вступить, зачем надо и так далее. В инете общее описание, нужна конкретика. Если вы или ваши знакомые работали с этим, расскажите что к чему.
Re: Подскажите
Здравствуйте, я вам сейчас тут кратко опишу, а если будут вопросы пишите лично. СРО это такая лицензия, которая заказчику (а не вам) дает гарантии по строительству. Без СРО работать как бы можно, но как бы нельзя. Если что-то случится, то увы, никто не поможет. Оформляется специальными компаниями. Этой https://tver.stroyurist.ru/services/sro/sro-stroiteley/ , например, и не только. Сравнить можно с кассой взаимопомощи, так как предусмотрены страховые взносы.
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