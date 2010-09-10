Подскажите
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Подскажите
Я ИП, участвую в капитальном строительстве. Для меня строительное СРО обязательно или нет. Может кто, разбирается в этом вопросе.
Re: Подскажите
Добрый день, я думаю, что СРО обязательно. Но в любом случае, для уточнения информации лучше вам обратиться к специалистам. Все-таки дело серьезное. Я вам рекомендовала бы обратиться в компанию Строй Юрист https://salavat.stroyurist.ru/services/ ... troiteley/ . Думаю, что этой компании можно доверять. Потому что там работают специалисты, да и компания получила лицензию на свою деятельность еще в 2007 году.
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