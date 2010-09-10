Доставка цветов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка цветов

Сообщение zevc » 41 минуту назад

У мамы юбилей 50 лет, собираемся в кафе. Кроме основного подарка, хочу вручить ей букет с гортензиями. Потому что она очень их любит. Но хочу организовать так, чтобы букет доставили в середине торжества. Не подскажите где можно сделать заказ?
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