Сообщение zevc » Вчера, 20:52

У мамы юбилей 50 лет, собираемся в кафе. Кроме основного подарка, хочу вручить ей букет с гортензиями. Потому что она очень их любит. Но хочу организовать так, чтобы букет доставили в середине торжества. Не подскажите где можно сделать заказ?