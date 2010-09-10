Доставка цветов
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Доставка цветов
У мамы юбилей 50 лет, собираемся в кафе. Кроме основного подарка, хочу вручить ей букет с гортензиями. Потому что она очень их любит. Но хочу организовать так, чтобы букет доставили в середине торжества. Не подскажите где можно сделать заказ?
Re: Доставка цветов
Я тоже люблю очень гортензии, они в букете очень шикарно смотрятся. Берите побольше цветов, чтобы букет был большой и смотрелся еще лучше. Все-таки юбилей у мамы. Букеты из гортензии есть у https://whiterabbit-flowers.ru/ . Там же у них можно организовать доставку букета, она бесплатная и по времени от 1,5 часа.
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