Доставка цветов

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1372
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Доставка цветов

Сообщение zevc » Вчера, 20:52

У мамы юбилей 50 лет, собираемся в кафе. Кроме основного подарка, хочу вручить ей букет с гортензиями. Потому что она очень их любит. Но хочу организовать так, чтобы букет доставили в середине торжества. Не подскажите где можно сделать заказ?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1369
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Доставка цветов

Сообщение klonik » Вчера, 21:47

Я тоже люблю очень гортензии, они в букете очень шикарно смотрятся. Берите побольше цветов, чтобы букет был большой и смотрелся еще лучше. Все-таки юбилей у мамы. Букеты из гортензии есть у https://whiterabbit-flowers.ru/ . Там же у них можно организовать доставку букета, она бесплатная и по времени от 1,5 часа.
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