ТМ Электроникс объявляет о мартовском скидочном марафоне!
Строим сами. Обсуждаем подрядчиков, материалы, сметы, технологии строительства, проекты.
Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info
1 сообщение • Страница 1 из 1
ТМ Электроникс объявляет о мартовском скидочном марафоне!
"Сугробы ниже - скидки выше!" - ТМ Электроникс объявляет о мартовском скидочном марафоне!
Весь март скидки 10% на всю электротехническую продукцию по промокоду
MART24
Вы можете выбрать любые позиции из каталога Просто введите промокод в корзине перед оплатой, и цена изменится автоматически.
Март 2024 - "ТМ Электроникс", один из крупнейших российских онлайн магазинов, рад объявить о старте мартовского скидочного марафона. Весь март на сайте действуют скидки 10% на всю электротехническую продукцию для частных и юридических лиц. Для получения скидки необходимо использовать промокод MART24.
"Сугробы ниже - скидки выше!" - Эта акция позволит профессионалам технологической отрасли сэкономить на покупке оборудования, необходимого для работы и развития их бизнеса. ТМ Электроникс всегда стремится предложить своим клиентам наиболее выгодные условия, и эта акция - отличное подтверждение этому.
Всем зарегистрированным пользователям магазин начисляет кэшбэк баллами в размере 15% от суммы заказа. Баллами можно будет оплатить 25% следующего заказа из расчета 1:1.
А еще в честь долгожданной весны и предстоящего праздника 8 марта у нас есть секретный промокод SUPER20M, который даёт 20% скидку!!! Воспользоваться им смогут только первые 100 покупателей - затем он перестанет действовать. Выберите товары и введите промокод в корзине перед оплатой - цена заказа изменится. Поторопитесь, возможно вы девяносто девятый!
По данным статистики, акции подобного рода способствуют повышению продаж на 20-30%, что является отличным стимулом для развития технологической отрасли в целом.
О компании: Электронный дискаунтер «ТМ Электроникс» - один из крупнейших российских онлайн магазинов, работающий на российском рынке электронных составляющих. Мы предлагаем широкий ассортимент продукции, качественный сервис и доступные цены.
Покупайте всегда выгодно с ТМ Электроникс!
Адрес компании:
127576, Москва, ул. Илимская 1Б
Контакты для прессы:
Андрей Подшивалов
Телефон
8 800 551-71-31
Электронная почта
info@tmelectronics.ru
Веб-сайт (соцсети, блога)
https://tmelectronics.ru/
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в «Частное строительство»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость