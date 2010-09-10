Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Анталии?

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1370
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Анталии?

Сообщение klonik » 23 минуты назад

Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Анталии?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1373
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Почему стоит рассмотреть покупку квартиры в Анталии?

Сообщение zevc » 5 минут назад

Очень выгодное вложение денег в наше время, плюс ВНЖ получить можно. Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://drivim.ru/idealnaya-investicziy ... v-antalii/ материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: zevc и 5 гостей