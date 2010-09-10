Особенности рынка недвижимости в Дубае

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1374
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Особенности рынка недвижимости в Дубае

Сообщение zevc » Сегодня, 13:00

Особенности рынка недвижимости в Дубае не подскажете? Стоит ли там покупать квартиры?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1371
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Особенности рынка недвижимости в Дубае

Сообщение klonik » Сегодня, 13:05

Хороший капитал для этого нужен, жилье там не из дешевых... Сами подумываем вложиться в такой вариант. а то деньги в нашей стране сейчас просто сгорают на раз-два из-за многих факторов. Рекомендую вам почитать на https://yantar-21.ru/nedvizhimost-v-dub ... sti-rynka/ про особенности рынка недвижимости в Дубае, хорошая статья по теме.
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