Особенности рынка недвижимости в Дубае
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Особенности рынка недвижимости в Дубае
Особенности рынка недвижимости в Дубае не подскажете? Стоит ли там покупать квартиры?
Re: Особенности рынка недвижимости в Дубае
Хороший капитал для этого нужен, жилье там не из дешевых... Сами подумываем вложиться в такой вариант. а то деньги в нашей стране сейчас просто сгорают на раз-два из-за многих факторов. Рекомендую вам почитать на https://yantar-21.ru/nedvizhimost-v-dub ... sti-rynka/ про особенности рынка недвижимости в Дубае, хорошая статья по теме.
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