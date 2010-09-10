Преимущества покупки недвижимости в Анталии

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1374
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Преимущества покупки недвижимости в Анталии

Сообщение klonik » 45 минут назад

Преимущества покупки недвижимости в Анталии не подскажете?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1377
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Преимущества покупки недвижимости в Анталии

Сообщение zevc » 44 минуты назад

Хотите покупать? Что именно интересует - квартира? Рекомендую ознакомиться со статьей https://litegps.ru/nedvizhimost-v-turcz ... talii.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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