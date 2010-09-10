Преимущества покупки недвижимости в Анталии
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Преимущества покупки недвижимости в Анталии
Преимущества покупки недвижимости в Анталии не подскажете?
Re: Преимущества покупки недвижимости в Анталии
Хотите покупать? Что именно интересует - квартира? Рекомендую ознакомиться со статьей https://litegps.ru/nedvizhimost-v-turcz ... talii.html в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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