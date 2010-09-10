Особенности открытия бизнеса по франшизе
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Особенности открытия бизнеса по франшизе
Особенности открытия бизнеса по франшизе не подскажите? Как выбрать подходящую?
Re: Особенности открытия бизнеса по франшизе
О, можно сейчас неимоверно это) У меня подруга отрыла кофейню так) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://donklephant.net/economy/osobenn ... hhuyu.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
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