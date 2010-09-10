Особенности открытия бизнеса по франшизе

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1377
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Особенности открытия бизнеса по франшизе

Сообщение zevc » 33 минуты назад

Особенности открытия бизнеса по франшизе не подскажите? Как выбрать подходящую?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1374
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Особенности открытия бизнеса по франшизе

Сообщение klonik » 31 минуту назад

О, можно сейчас неимоверно это) У меня подруга отрыла кофейню так) Рекомендую вам не терять время и ознакомится вот с этим https://donklephant.net/economy/osobenn ... hhuyu.html материалом по вашей теме. Там все досконально описано, и ваш вопрос будет мигом решен) Сама подобным интересуюсь, так что советую почитать написанное не с потолка, а толковым автором)
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость