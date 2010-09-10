Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1374
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?

Сообщение klonik » 11 минут назад

Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1377
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?

Сообщение zevc » 9 минут назад

Это аренда бренда, зачастую удачная аренда может дать хороший толчок новому бизнесу без особой раскрутки. Узнаваемость имеет немалый вес в этом мире среди людей... Если хотите подробностей, то вам сюда - https://www.business-gazeta.ru/article/ ... LoTdkUArML
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