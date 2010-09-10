Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?
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Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?
Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?
Re: Что такое франшиза и как найти выгодное предложение?
Это аренда бренда, зачастую удачная аренда может дать хороший толчок новому бизнесу без особой раскрутки. Узнаваемость имеет немалый вес в этом мире среди людей... Если хотите подробностей, то вам сюда - https://www.business-gazeta.ru/article/ ... LoTdkUArML
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