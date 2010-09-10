Подскажите
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Подскажите
Где можно купить дренажные трубы хорошего качества и чтобы стоимость была невысокая. Смотрели в строительных магазинах, но что-то цена совсем не соответствует качеству. Думаю, что они прослужат совсем недолго.
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