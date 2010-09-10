Подскажите
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Подскажите
Где можно купить дренажные трубы хорошего качества и чтобы стоимость была невысокая. Смотрели в строительных магазинах, но что-то цена совсем не соответствует качеству. Думаю, что они прослужат совсем недолго.
Re: Подскажите
Мы тоже недавно искали трубы и нам посоветовали обратиться к ним https://bikra-m.ru/inzhenernyie-kommuni ... nye-truby/ . У них выбор большой дренажных труб, цены приемлемые и самое главное, что качество хорошее. Если есть какие-то вопросы по товару или доставке, то менеджеры помогут.
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