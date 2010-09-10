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klonik Пользователь RZN.info Сообщения: 1376 Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41 Підкажіть Цитата Сообщение klonik » 49 минут назад Цього року випускаємо дітей із саду і цією ж компанією дружно йдемо до школи. Вже зараз починаються суперечки щодо форми. Вона має бути, але якщо на ціни дивитися, то дуже дорого. У bravo textile є сорочкова тканина, яку можна було б на форму використовувати, тобто самим її пошити. Допоможіть придумати, як запропонувати батькам такий варіант, щоби не заклеювали відразу. Вернуться к началу

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