Для чего нужны датчики протока воды в газовых котлах?

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viktorcok
Гость RZN.info
Сообщения: 79
Зарегистрирован: 07 ноя 2015, 00:13
Откуда: Москва

Для чего нужны датчики протока воды в газовых котлах?

Сообщение viktorcok » 26 минут назад

Датчики протока воды в газовых котлах необходимы для контроля и регулирования потока воды в системе отопления. Они позволяют следить за процессом циркуляции воды, обеспечивая оптимальную работу котла и предотвращая перегрев и перепады давления. Таким образом, датчик Холла (аквасенсор) для котлов https://boilerparts.ru/rele-protoka-i-datchiki-holla/ помогает обеспечить эффективное и безопасное функционирование отопительной системы и продлить срок службы котла. Есть вопросы - пишите в личку, помогу советом всем.
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