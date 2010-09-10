Золотое кольцо с изумрудом

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1377
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Золотое кольцо с изумрудом

Сообщение klonik » Сегодня, 14:47

Золотое кольцо с изумрудом ищу, подскажите особенности выбора?
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1379
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Золотое кольцо с изумрудом

Сообщение zevc » Сегодня, 14:49

Хотите сделать эффектное предложение, что бы наверняка согласилась?) Мне кажется такой подарок покорит любое сердце...) Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://art-matita.ru/zolotoe-kolczo-s- ... ybora.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны)
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