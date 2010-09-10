Золотое кольцо с изумрудом
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Золотое кольцо с изумрудом
Золотое кольцо с изумрудом ищу, подскажите особенности выбора?
Re: Золотое кольцо с изумрудом
Хотите сделать эффектное предложение, что бы наверняка согласилась?) Мне кажется такой подарок покорит любое сердце...) Если вам нужна инфа по теме, то загляните сюда - https://art-matita.ru/zolotoe-kolczo-s- ... ybora.html В статье все от и до отлично расписано, думаю после прочтения все ваши вопросы будут исчерпаны)
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