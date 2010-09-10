Важность сертификации оборудования
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Важность сертификации оборудования
Важность сертификации оборудования, работающего под избыточным давлением не подскажете?
Re: Важность сертификации оборудования
Конечно это важно, от такого оборудования еще и жизни рабочих зависят, вдруг ЧП будет... Вот https://vjagu.ru/vazhnost-sertifikaczii ... eniem.html почитайте. Там все эти моменты разобраны в статье.
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