Печать на шариках
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Печать на шариках
Девчонки подскажите, где можно заказать печать на воздушных шарах? У подруги день рождения и хочу сделать тематическую вечеринку. А где заказать шарики с надписью не знаю. Если знаете, то поделитесь контактами буду очень благодарна.
Re: Печать на шариках
Привет, мы тоже недавно на день рождения дочери заказывали воздушные шары с надписями и изображениями. Обращались к https://koritan.ru/produkcia/pechat-shariki/ . Дочь от шаров осталась в восторге. Шары забирали сами, потому что живет в Москве. Но знаем, что шары доставляют и в другие регионы компанией СДЭК.
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