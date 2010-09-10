Сообщение klonik » Вчера, 21:09

Девчонки подскажите, где можно заказать печать на воздушных шарах? У подруги день рождения и хочу сделать тематическую вечеринку. А где заказать шарики с надписью не знаю. Если знаете, то поделитесь контактами буду очень благодарна.