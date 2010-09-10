Печать на шариках

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1380
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Печать на шариках

Сообщение klonik » Вчера, 21:09

Девчонки подскажите, где можно заказать печать на воздушных шарах? У подруги день рождения и хочу сделать тематическую вечеринку. А где заказать шарики с надписью не знаю. Если знаете, то поделитесь контактами буду очень благодарна.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1382
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Печать на шариках

Сообщение zevc » Вчера, 23:39

Привет, мы тоже недавно на день рождения дочери заказывали воздушные шары с надписями и изображениями. Обращались к https://koritan.ru/produkcia/pechat-shariki/ . Дочь от шаров осталась в восторге. Шары забирали сами, потому что живет в Москве. Но знаем, что шары доставляют и в другие регионы компанией СДЭК.
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