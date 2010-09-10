Стоматология

Свободное общение и разговоры на любые темы. Если не знаете куда писать свой вопрос или где поднять тему, пишите сюда.

Модератор: Модераторы FORUM.RZN.info

Ответить
Аватара пользователя
klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1380
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Стоматология

Сообщение klonik » Вчера, 23:36

Мне необходимо вылечить несколько зубов, запустила. Куда вы мне посоветуете обратиться, чтобы врачи опытные были и лечение не так сильно ударило по карману?
Вернуться к началу
Аватара пользователя
zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1382
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Стоматология

Сообщение zevc » Вчера, 23:47

Добрый день, мне кажется на зубах лучше не экономить. Если у вас серьезная проблема, то лучше лечение сразу проходить у хорошего специалиста. Я могу вам порекомендовать клинику Concept Smile. Сама туда хожу уже несколько лет, работают очень хорошие специалисты. Я только после посещения этой клиники перестала бояться зубных врачей
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в «Болталка»

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 6 гостей