Стоматология
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Стоматология
Мне необходимо вылечить несколько зубов, запустила. Куда вы мне посоветуете обратиться, чтобы врачи опытные были и лечение не так сильно ударило по карману?
Re: Стоматология
Добрый день, мне кажется на зубах лучше не экономить. Если у вас серьезная проблема, то лучше лечение сразу проходить у хорошего специалиста. Я могу вам порекомендовать клинику Concept Smile. Сама туда хожу уже несколько лет, работают очень хорошие специалисты. Я только после посещения этой клиники перестала бояться зубных врачей
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