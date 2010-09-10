Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?
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Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?
Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?
Re: Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?
Ох и не хотела бы я, что бы кто-то увидел, что я ищу иной раз...) Это же интимное все. личное... Рекомендую ознакомиться со статьей http://www.gadgetblog.ru/zachem-nuzhno- ... -yandekse/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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