Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?

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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1383
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?

Сообщение zevc » Вчера, 23:44

Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?
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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1381
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Re: Зачем нужно очищать историю поисков в Яндексе?

Сообщение klonik » Вчера, 23:45

Ох и не хотела бы я, что бы кто-то увидел, что я ищу иной раз...) Это же интимное все. личное... Рекомендую ознакомиться со статьей http://www.gadgetblog.ru/zachem-nuzhno- ... -yandekse/ в которой по вашей теме все доходчиво и подробно расписано. Сами сталкивались недавно с этим вопросом, так именно она помогла правильно во всем разобраться.
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