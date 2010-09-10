Теннис
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Теннис
Здравствуйте, ребенок у меня в очередной раз решил, что у него много свободного времени и надо куда-то походить в спортивную секцию. Заикнулся он про большой теннис. Подскажите, сильно дорого? Обязательно сразу покупать весь инвентарь?
Re: Теннис
Доброго времени суток, мой тоже мечется, уже мне кажется все существующие виды спорта перебрали, сейчас как раз на большой теннис пошли. Вот здесь остановили свой выбор, покупать все сразу не нужно, можно брать у них на время занятий в аренду. Цена занятий в рамках разумного, если прям хорошо зайдут тренировки, тогда уже можно подумать про покупку своей личной ракетки)
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