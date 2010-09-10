Сообщение klonik » Сегодня, 15:36

Здравствуйте, ребенок у меня в очередной раз решил, что у него много свободного времени и надо куда-то походить в спортивную секцию. Заикнулся он про большой теннис. Подскажите, сильно дорого? Обязательно сразу покупать весь инвентарь?