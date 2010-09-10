Вступление в СРО

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klonik
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1384
Зарегистрирован: 09 фев 2016, 16:41

Вступление в СРО

Сообщение klonik » Сегодня, 17:33

Здравствуйте, подскажите, кто оказывает услуги по внесению специалистов в области строительства в национальный реестр? Необходимо попробовать сократить сроки, при самостоятельной подаче слишком долго получается.
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zevc
Пользователь RZN.info
Сообщения: 1386
Зарегистрирован: 06 окт 2011, 12:16

Re: Вступление в СРО

Сообщение zevc » 47 минут назад

Доброго времени суток, обратитесь с таким вопросом в компанию Грамата, у них по ускоренной системе происходит вступление в СРО, у них же можно воспользоваться услугами и по внесению специалистов в реестр, сроки сократятся до 5 дней, быстрее вы вряд ли где сможете найти. Они же и документы все могут подготовить, чтоб все с первого раза было принято, без поправок и доработок)
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