Вступление в СРО
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Вступление в СРО
Здравствуйте, подскажите, кто оказывает услуги по внесению специалистов в области строительства в национальный реестр? Необходимо попробовать сократить сроки, при самостоятельной подаче слишком долго получается.
Re: Вступление в СРО
Доброго времени суток, обратитесь с таким вопросом в компанию Грамата, у них по ускоренной системе происходит вступление в СРО, у них же можно воспользоваться услугами и по внесению специалистов в реестр, сроки сократятся до 5 дней, быстрее вы вряд ли где сможете найти. Они же и документы все могут подготовить, чтоб все с первого раза было принято, без поправок и доработок)
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